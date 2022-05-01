Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışan şahsın yakalandığını açıkladı.

17 YAŞINDA BİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa’da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlatılmıştır” denildi.

EGM'den Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), e-devlet sisteminin hacklendiğini iddia eden gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı Kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklandığı açıklandı.