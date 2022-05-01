Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, gösteri ve yürüyüşü yasağı yüzünden araç ve yaya trafiği ne kapatılan Taksim Meydanı yeniden normale döndü. Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ndeki bariyerler kaldırılarak bölge yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

POLİSLERİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca polis ekiplerinin Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

İstanbul'da izinsiz 1 Mayıs kutlamalarına müdahale: 164 gözaltı 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle izin almadan Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. İstanbul Valiliği ise il genelinde toplamda 164 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul genelinde 1 Mayıs için 22 bin polis görev alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.