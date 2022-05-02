Türkiye Gazetesi

Gaziantep 3. OSB'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle zaman zaman bölgeden patlama sesi duyulduğu öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, akşam saat 22.00 sıralarında Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, bayram tatili nedeniyle kimsenin fabrikada olmadığı esnada fabrikadan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Daha sonra fabrikanın depo kısmı bir anda alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri giderek büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Fabrika içerisinde yanıcı plastik maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın giderek büyüdü. Yangını kontrol altına almak için bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.

BAYRAM TATİLİ FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Öte yandan bayram tatili nedeniyle fabrikada kimsenin olmaması ve çalışanların bayram izninde olmasının büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Yangına 25 itfaiye aracı ve 60 personelle müdahale çalışmaları sürerken yangının çevre fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

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