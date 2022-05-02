Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinde Şanlıurfa’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını Balıklıgöl platosunda yer alan Halil’ürRahman Camisinde kıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği Bakan Akar namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Biden'dan Ramazan Bayramı mesajı ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını tebrik etti.