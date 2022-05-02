Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının bitmesine 1 hafta kala İstanbullular bayram için memleketlerine veya şehir dışına giderek orada kutlamak istediler. Arefe gününden itibaren boş kalan İstanbul'da bayram günü yollar boş kaldı.

Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul'da pazartesi trafik ile başladı | İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 53 İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 53 olarak ölçüldü. Bazı bölgelerde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul Valiliği açıkladı! İstanbul Trafik Vakfı'nın Araç Çekme-Kurtarma faaliyeti durduruldu İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Trafik Vakfı Araç-Çekme kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini duyurdu.

İstanbul trafikte son durum! Yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı İstanbul'da cuma trafiğine yağmur da eklenince yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor.