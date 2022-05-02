Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyaret çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türk milletinin bayramını kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen MHP Lideri Bahçeli, "Bayram sürecinde acılı günlerimiz de olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülen terörle mücadelede şehitlerimiz olmuştur ama bunun karşılığında terörün önemli ölçüde kökü kazınmıştır. Bu süreç devam edecektir. İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura ve kardeşliğe kavuşur, böylelikle terör belasından kurtulmuş olur" dedi.

BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala'nın yargılandığı mahkemeye yönelik eleştirilerinin hatırlatıldığı Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü siyasi bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olacağınızı iddia edeceksiniz öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde 'tek başınıza sahip çıktığınız' iddiasını taşıyacaksınız öbür taraftan da Atatürk'ün ortaya koyduğu ve milletimizin ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabileceksiniz. Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya'da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler."

Bahçeli, başka bir soru üzerine "Altılı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyah-beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu, altılı masanın öyle bir sonuç alacağına inanmıyorum" karşılığını verdi.

ZELENSKİY'E TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Türkiye'yi Rus turistlere yönelik kampanyaları nedeniyle eleştiren açıklamalarına değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ukrayna-Rusya Savaşı'nda dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları, duruşları dikkate aldığı zaman Zelenskiy'in Türk milletine, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batı'nın tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir. Bugün için Rusya-Ukrayna Savaşı'nı İstanbul Barış Projesi ile çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı 40'ın üzerinde devlet yöneticisiyle yaptığı temaslarla bunu gerçekleştirmek istemektedir. Yakında bunu başaracağına inanıyorum. Zelenskiy, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine ilişkin soruya cevap veren MHP Genel Başkanı Bahçeli "Bunun arkası, önü yok. İhanetin arkası ve önü yok. Ya kendisi 'TBMM benim Meclisim değildir' diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak. Nereye gitmek istiyorsa Ermenilerin hangi diasporasında kim varsa orayla temasa geçmesi lazım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Kavgayla adaylık olmaz. Ancak ve ancak kavganın derinleşmesi, yaygınlaşması gibi konulara Türkiye'ye götürür. Onun için kavgayla adaylığa heveslenmemelerinde yarar var” dedi.

MHP Lideri Bahçeli HDP'li Paylan'ın '1915' teklifine tepki: TBMM'de olması zulümdür MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözde Ermeni soykırımı için kanun teklifi veren HDP'li Garo Paylan'a sert tepki göstererek 'Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması zulümdür. Müptezel, kokuşmuş milletvekili' ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'den 'sığınmacı' çıkışı: Asayişi kim bozuyorsa sınır dışı edilmeli MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönemde göçmenlerle ilgili tartışmalara neden olan görüntülere ilişkin, "Asayişi bozan gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edilmeli" dedi. Bahçeli, "Bayram günü ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine de hiç gerek yoktur" ifadelerini kullandı.