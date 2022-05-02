Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günelrde Gezi Parkı davası sonulanmış ev Osman Kavala müebbet hapis cezası almıştı. CHP duruma tepki göstermiş ve Kılıçdaroğlu Türk mahkemeleri için 'Nazi' benzetmesi yapmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duruma sessiz kalmadı ve açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkeme kararını eleştirmenin "hak", mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmenin "haksızlık" olduğunu vurguladı.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını 'Nazi mahkemelerine' benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir.

'TÜRK YARGISINA BÜYÜK HAKARETTİR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum."

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası almasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gezi olayları dolayısıyla kurulan mahkemenin Almanya’daki Nazi mahkemelerinden bir farkı yok, orada da insanlar nasıl mahkum edildiyse benzer olaylar burada da oldu” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Faşist yüzünü ortaya çıkardı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sert sözlerle tepki göstererek, "Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrın yalan olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu kavgayı kaybeder Devlet Bahçeli, CHP liderinin “Kavga edeceğiz” çıkışı için “Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var. Kavga ile adaylık olmaz. Böyle bir kavgada kaybeden o olur” dedi.

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine ilişkin soruya cevap veren MHP Genel Başkanı Bahçeli "Bunun arkası, önü yok. İhanetin arkası ve önü yok. Ya kendisi 'TBMM benim Meclisim değildir' diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak. Nereye gitmek istiyorsa Ermenilerin hangi diasporasında kim varsa orayla temasa geçmesi lazım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Kavgayla adaylık olmaz. Ancak ve ancak kavganın derinleşmesi, yaygınlaşması gibi konulara Türkiye'ye götürür. Onun için kavgayla adaylığa heveslenmemelerinde yarar var” dedi.