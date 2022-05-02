Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan komutanlara hitap etti: Bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti. Operasyonlarda ve hudut hattında verilen mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir." dedi.