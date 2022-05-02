Türkiye Gazetesi

Koyu Trabzonspor taraftarı olduğu bilinen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, takımının şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından göz yaşlarını tutamadı. Maçı stattan takip eden Albayrak'ın o anları kameralara anbean yansıdı.

BABASINA SARILIP SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi. Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig’de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da göz yaşlarını tutamadı. Sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak’ın horon oynamasını izleyen Albayrak’ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bazı bakanlar, Twitter hesapları üzerinden Berat Albayrak'a teşekkür mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'nin Berat Albayrak açıklamalarına tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.