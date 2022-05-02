Ramazan Bayramı münasebetiyle, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Mehmetçikler tarafından seslendirilen duygusal bir video yayımlandı. Söz konusu videodaki ifadeler izleyenleri duygulandırdı.
"BAYRAM AL BAYRAĞIN GÖLGESİNDE GÜZEL"
Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan Bayramı vesilesiyle içerisinde Türk Silahlı Kuvvetler personelinin mesajları yer alan özel bir video klip yayımladı. Bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Üstte mavi gök çökse, altta yağız yer delinse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel" ifadeleri kullanıldı.
Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden Ramazan Bayramı mesajları Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Mesut Özil, Ramazan Bayramı paylaşımıyla yine adından söz ettirdi Fenerbahçe'nin kadro dışı yıldızı Mesut Özil, Ramazan Bayramı paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı da sol ayağı gibi etkili kullanan 34 yaşındaki futbolcu "Müslüman kardeşlerimin bayramını kutlarım" şeklindeki paylaşımında kullandığı görselle binlerce beğeni aldı.
Bahçeli'den bayram mesajı: Türkiye, inşallah iki bayram arasında terörden kurtulur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, verdiği bayram mesajında terörün önemli ölçüde kökü kazındığını vurgulayarak, "İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura ve kardeşliğe kavuşur, böylelikle terör belasından kurtulmuş olur" dedi.
Ukrayna ordusundan Ramazan Bayramı mesajı! Salavat-ı Şerif okudular Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı İslam aleminin Ramazan Bayramını, Salavat-ı Şerif ile kutladı. Videonun sonunda Türkçe olarak "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadelerine yer verildi.