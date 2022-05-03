Türkiye Gazetesi

11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından bayram bereketiyle geldi. Bayram sebebiyle 2 yıl önce açılışı yapılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine yoğun bir ziyaret yapıldı.Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyenler, dün sabahın erken saatlerinden itibaren camiye giderek burada ibadetlerini yaptılar.

Ayasofya Camii'ni yalnızca İstanbullu vatandaşlar değil turistler ve şehir dışından gelenlerde ziyaret etti. İstanbul'a başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.

AÇILDIĞIN GÜNDEN BU YANA EN YOĞUN GÜN

İstanbu Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti. Vali Yerlikaya, paylaşımında "Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camii bayram namazında doldu taştı! Ortaya çıkan görüntüler ise içleri ısıttı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. Binlerce kişi bayram namazı için Ayasofya Camii’ne akın etti. Ortaya çıkan görüntüler ise içleri ısıttı. İşte o görüntüler…

Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi: Ayasofya’da eller semaya yükseldi Türkiye'de Covid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte Kadir Gecesi, iki yıl aradan sonra 81 ilde bulunan camilerde ibadet ve duayla idrak edildi. Bu bağlamda İstanbul'da da camilere akın eden vatandaşlar 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde bu kutlu geceyi idrak etmek üzere toplandı.

Erdoğan'dan 'Ayasofya' mesajı: Milletimizin üzerinde oynanan kirli oyunu bozduk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali"nde konuştu. Erdoğan, tek parti devrinden 28 Şubat’a kadar her dönemde milletle hesaplaşmak isteyenlerin ilk göz diktikleri yerlerden birinin Kur’an öğreten müesseseler olduğunu söyleyerek, "Bu sancılı dönemin son emarelerinden olan Ayasofya-i Kebir Camii’ni de aslına rücu ettirerek, hamd olsun milletimiz üzerinde oynanan kirli oyunu tümüyle bozduk” dedi.