Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye'nin "Dava Atlası" çıkarıldı. Buna göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl en çok açılan veraset konusundaki davalar oldu.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de hukuk mahkemelerindeki davaların türlerine ilişkin araştırma yaptı. Bu araştırmayla, Türkiye'deki hukuk yargılamaları incelendi. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Dava Atlası" oluşturuldu.

Atlasa göre, 81 ilin 67'sinde en çok veraset konusunda dava açıldı. Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat, İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak, Yalova'da en çok tüketici davası açıldı. Gaziantep'te ise en çok boşanma davası açıldığı kayda geçti.

Gaziantep'te ise en çok boşanma davası açıldığı öğrenildi.

BÖLGE BÖLGE AÇILAN DAVALAR

Bölge bazlı araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset, ikinci sırada ise Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde alacak, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boşanma, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tazminat davaları yer aldı.

VERASET NEDİR?

Veraset, bir kişinin ölümü üzerine sahip olduğu mirasından kimlerin, ne kadar pay ile hak sahibi olduklarını gösterir. Veraset, Medeni Kanunun 598. maddesinde "mirasçılık belgesi" olarak da geçiyor.

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