Türkiye Gazetesi

Teşhis konulamayan hastalığına deva ararken hem dalağından hem sağlığından oldu. Üzerine bir de kanser olduğunu ve geç kalındığını öğrendi. Talihsiz adamın dünyası yaşadıkları başına yıkıldı.

Ahmet Kral, geçtiğimiz yıl hastalığı nedeni ile Yalova’da özel bir hastanede dalağı alındı ve patolojiye götürülürken dalağı kaybedildi. Durum üzerine o günden sonra ‘Dalak Büyümesi’ teşhisi konulan hastalığına şifa aradı. Yalova’da hastane, hastane dolaşan Kral, son olarak soluğu Bursa’da aldı.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 1 yıl sonra pankreas kanseri teşhisi konulan Ahmet Kral’a doktorlar kötü haberi vererek dalak nedeniyle kanserin tüm hücreleri sardığını söylediler. Hastalığına bir yıldır teşhis konulamadığına vurgu yapan Ahmet Kral, bir yıl önce alınan numunelerin acısını yaşadığını belirtti.

'BENİ ÖLÜME YOLLADILAR, BUNUN HESABINI KİM VERECEK?'

O dönem teşhis konulmasının önemine dikkat çeken Ahmet Kral, 2021 yılında İstanbul’a patolojiye gönderilen dalağının kaybedildiğini ve dalak büyümesi teşhisi konulduğunu ancak Bursa’da yapılan tetkiklerde hastalığının aslında pankreas kanseri olduğu belirtti. Kral, "Doktorlarım bir yıl önce dalağımın kaybolması nedeni ile çok vakit kaybedildiğini ve kanserin tüm hücreleri sardığını söylediler. Bunun hesabını kim verecek. Göz, göre göre beni ölüme yolladılar. O günden sonra hukuki süreci başlattım ancak hastalığıma derman bulamadım. Şuan Bursa’da tedavi görüyorum” dedi.

'DALAĞIM NEREDE?'

Dalağın Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kargo yerine başka bir kargo şirketiyle 'standart kargo' ibaresiyle gönderildiğini öğrenen ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan Kral, 'Dalağım nerede?' diyerek duruma tepki gösterdi.

KARGO ŞİRKETİ BAKANLIK İZİNLİ DEĞİL

Kral’ın avukatı Musap Nayman ise "Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır’ ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir” dedi.

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