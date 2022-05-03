Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmede Çavuşoğlu ile Abdullahiyan'ın ikili ilişkileri de ele aldığı belirtildi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya’ya Boğazları kapatamayız Dışişleri Bakanı, savaş durumunda bile Rusların Boğazlardan geçebileceğini söyledi. Çavuşoğlu “Biz savaşın tarafı değiliz” dedi.