Türkiye Gazetesi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehirde DEAŞ bağlantılı bir kişinin olduğunu tespi etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresi belirlendi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, sabah saatlerinde şüphelinin evien baskın düzenledi. Y.Q. kıskıvrak gözaltına alındı. Şahsın cep telefonu ile diğer veri taşıyıcılarına el konuldu.



Emniyete götürülen zanlı, sorgusu tamamnlanınca adliyeye sevk edildi. Y.Q. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.

Adana'da DEAŞ'a eş zamanlı şafak oeprasyonu Adana'da DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi yakalandı Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

MİT'ten DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki 2 kişi yakalandı Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.