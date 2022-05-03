Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 ili sarı kodla uyararak sağnak görüleceği bilgisini paylaştı. Söz konusu yağışların bugün akşam saatlerinde; Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü olarak görülmesinin beklendiği öğrenildi.

ANKARA, KIRIKKALE, ÇANKIRI VE BOLU'YU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Bolu için 'Sarı' kodlu uyarıda bulundu.

Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

METEOROLOJİ YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluk ile ulaşımda aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den "fırtına" uyarısı: Saatte 75 kilometre Meteoroloji Batı Akdeniz için batısı için fırtına uyarısında bulunarak rüzgarın bazı noktalarda 75 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

Meteorolojiden 5 bölgeye sağanak uyarısı Meteoroloji'den alınan bilgilere göre beş bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji tüm yurdu uyardı! Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahminine göre, Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.