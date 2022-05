Türkiye Gazetesi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde aniden bastıran yağmur sonrası heyelan yaşandı. Meydana geldi heyelan sebebiyle, Iğdır-Erzurum arasındaki yol kapandı. Ekipler kapanan yolda kalan araçların oluşabilecek yeni bir heyelana ve yan tarafta bulunan Aras Nehri'ndeki su taşkınlarına karşı araç sahiplerini araçlarını güvenli bir yere almaları konusunda uyardı.

SU TAŞKINI UYARISI

Iğdır genelinde iki gündür aralıklarla yağan yağmur heyelana neden oldu. Iğdır-Erzurum yolu Tuzluca ilçesi 35. kilometresinde aşırı yağan yağmurdan dolayı saat 18.00 sularında heyelan meydana geldi. Yolun yan tarafından kopan toprak kütlesi ve taşlar bir anda yola düştü. Heyelan sonucu yol trafiğe kapandı. Haber verilmesi üzerine heyelanın olduğu bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kapanan yolda kalan araçların oluşabilecek yeni bir heyelana ve yan tarafta bulunan Aras Nehri'ndeki su taşkınlarına karşı araç sahiplerini araçlarını güvenli bir yere almaları konusunda uyardı. Yolun kapalı olduğunu gören birçok sürücü tekrar Iğdır’a dönerken dönüş yolu içinde yüksek kesimlerde bulunan köy yolunu tercih etti.

Ekipler, olay yerine gelirken, vatandaşlar o anları görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

İş YERLERİNİ SU BASTI

Aşırı yağan yağış ile birlikte iş yerleri de su altında kaldı. Tuzluca girişinde bulunan bir akaryakıt yeri ve marketi su içinde kaldı. İşletme sahibi Cüneyt Türkan, hayatında ilk defa böyle bir durum ile karşılaştığını belirterek, “8 yıldır Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yaşıyorum. İlk defa böyle ciddi bir yağış aldığını gördüm. İstasyonumun her tarafını çamur bastı. Yukarıda heyelan geldi sanırım. Her tarafı su bastı. Marketin içinden sahanın içine kadar her yeri su bastı. Yol ileride kapandı, yolu heyelan vurdu. Iğdır ilk defa herhalde böyle yağış alıyordur” dedi.

