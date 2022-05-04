Türkiye Gazetesi

82 yaşında vefat eden Özlen ile ilgili üzücü haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

“HAYAL PERDESİNDEN EBEDİ ALEME GÖÇTÜ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında “Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

METİN ÖZLEN KİMDİR?

1940 İstanbul doğumlu olan Metin Özlen, yaklaşık 60 yıldır uğraştığı Karagöz sanatını dedesi Hayali Hayri Bey’den öğrenmiştir. Tasvir yapım tekniği ile beğeni kazanan sanatçı, klasik oyunları oynatmadaki başarısı ile de tanınmaktadır.

Klasik oyunlardan, kaybolmaya yüz tutmuş olan “Ferhat ile Şirin” ve “Leyla ile Mecnun” isimli oyunları yeniden hayal perdesine taşımıştır. Bu sanat dalına yaptığı katkılardan dolayı, birçok ödül almış, sanatını yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda gösteri ile sergilemiştir.

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