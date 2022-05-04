Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor. İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışma sonucu Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün eylem hazırlığı içinde olduğunu belirlendi. Ardından İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe’deki bir hücre evine operasyon düzenledi.

Üç militan bomba hazırlarken suçüstü yakalandı. Megakentte sansasyonel eylem hazırlığında olan H.T, C.P. ve O.A. gözaltına alınırken evde 5 kilogram patlayıcı ile bomba düzenekleri ele geçirildi.

Terör profili uzmanlarınca sorgulanan şahıslar, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan militanlar tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Toprağa gömülü yüzlerce bombanın sırrı çözüldü Bandırma’da bina temeli kazarken toprağa gömülü halde bulunan bombalarla ilgili inceleme tamamlandı. Yüzlerce bombanın 1. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Topalm 831 bombadan 411’i boş, 420’sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı bir saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.