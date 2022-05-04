Türkiye Gazetesi

Eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski bakanlardan Bekir Sami Daçe'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Adalet eski Bakanlarımızdan Bekir Sami Daçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah."

BEKİR SAMİ DAÇE KİMDİR?

Bekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi. Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı. Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu. Daçe, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Eski Bakan Güldal Akşit vefat etti AK Partili eski bakan Güldal Akşit tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Akşit'in korona tedavisi gördüğü öğrenildi.

Eski bakanlardan Nevzat Ayaz vefat etti Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlarından Nevzat Ayaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.