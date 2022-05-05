Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Türkiye çevre coğrafyalardan gelen düzensiz göçe karşı tedbirlerini artırırken, göçmenleri geri gönderme sürecine de hız verdi. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki geri gönderme merkezlerinin sayısı artırıldı. Beş şehirde daha geri gönderme merkezi kuruldu. Şanlıurfa, Niğde, Bayburt, Kütahya ve Balıkesir’de kurulan merkezlerle birlikte geri gönderme merkezi sayısı 30’u buldu. Ayrıca İstanbul, Malatya ve Adana’daki geri gönderme merkezlerinin kapasiteleri artırıldı. Böylece Türkiye genelindeki merkezilerin kapasitesi toplam 20 bini aştı.

ÖNCE KAYIT SONRA GÖNDERME

Ülkeye kanun dışı yollardan geçiş yapan göçmen ve sığınmacılar yakalandığında ülkelerine geri gönderilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığına bağlı geri gönderme merkezlerine yerleştiriliyor. Burada, yakalanan kişinin kimlik bilgileri teyit ediliyor, parmak izi kayıtları alınıp, fotoğrafları çekiliyor. Alınan bu bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı arasında kurulan ortak veri tabanına kaydediliyor. Böylece bütün düzensiz göçmenlerin biyometrik verileri kayıt altına alınıyor.

Merkezlere gönderilen sığınmacı veya göçmenlerden, seyahat belgeleri olanlar hemen sınır dışı edilirken, seyahat belgeleri bulunmayanlarla detaylı mülakat yapılarak durumları vatandaşı oldukları ülkelerin konsolosluklarına bildiriliyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra 6 ay veya en fazla bir yıl içinde sınır dışı işlemi yapılıyor.

DÖRT AYDA SAYI 65 BİN OLDU

2022 yılının verilerine göre Türkiye’ye, Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan, İran, Filistin, Gürcistan, Moldova, Myanmar’dan yoğun bir şekilde düzensiz göçmen geliyor. Bu yılın ilk dört ayındaki verilere göre 65 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı. Bunlar arasında Afganlar 32 bin 900 ile ilk sırada yer alırken, Afganları 11 bin ile Suriyeliler, 3 bin ile de Pakistanlı ve Filistinliler izliyor.

İstanbul'da düzensiz göçmen denetimi: 582 kişi yakalandı İstanbul'da Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda 582 düzensiz göçmen yakalandı.