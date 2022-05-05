Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatilinde karayollarında sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi, 208 bin 900 personel görev aldı. Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

TRAFİK KAZALARI BAYRAMDA DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de haftasonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" paylaşımında bulundu.

Süleyman Soylu'nun paylaşımı.