Türkiye Gazetesi

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat 2021 yılında 35 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32’yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“HDP MİLLETVEKİLLERİ SİZİ KANDIRIYORLAR”

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, evlatlarından dolayı her bayramın kendileri için buruk geçtiğini belirtti. Kızının gelip devlet güçlerine teslim olmasını isteyen anne Sancar, “Şeyma kızım, sen niye bu zalimlere, hainlere oyuyorsun. Senin için bu kadar gözyaşı döküyoruz. Kardeşlerin ‘Şeyma ne zaman gelecek’ diye her gün seni bana soruyorlar. Kızım senin baban cezaevinde kanser olmuş. Senin kahrından ölecek. Kızım gel, benim dayanacak gücüm kalmadı. HDP milletvekilleri sizi kandırıyorlar. Sizin yastığınız taş, döşeğiniz topraktır" dedi.

14 YAŞINDAYKEN KANDIRILIP KAÇIRILMIŞ

Oğlu Hamza için eylemlere katılan Zümrüt Salim isimli anne ise çocukları için eylem yaparken, HDP’lilerin de müzikle karşılık vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çocuğunun 14 yaşındayken kandırılıp kaçırıldığını ifade eden Salim, evladının kendisine teslim edilmesini istedi.

Evlat nöbetinde 962. gününde! Baba, oğlunu HDP’den istiyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti 962'inci gününde de sürüyor.

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi! Annenin akılalmaz dramı İngiltere’de yaşanan bir evlat edinme olayı akıllara durgunluk verdi. 41 yaşındaki kadın yaşadıklarını tek tek sosyal medyadan anlattı. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 958. gününde de devam ediyor.