Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırlarının 1 Temmuz’a kadar artırılacağını duyurdu. Soylu yaptığı açıklamada, "120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından önemli satırbaşları:

“ÖLÜM SAYISI YÜZDE 61 AZALDI”

Bayramın hemen akabinde bir kaç bayramı birlikte yaşadık. 1 Mayıs İşçi Bayramı vardı. Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlandı, olaysız... Tam da bir bayram havasında geçti. Bayramda da biz huzur olsun, herkes ağız tadıyla bayram geçirsin diye bakıyoruz. Bu bayram öyle geçti. Hiç olay olmasın, Trafik kazası olmasın isteriz ama hayatın olağan akışının getirdiği süreçler var. Bu yıl trafik kazalarında aldığımız tedbirler çerçevesinde 209 bin civarında personelimiz sokaklardaydı. Vatandaşımız bu konuda kurallara geçmiş bayramlara nazaran daha fazla riayet ediyor. 2020 - 2021 bayramları pandemiye geldi, çok fazla yoğunluk yoktu. Onlara yönelik bu bayramda çok ciddi bir yoğunluk sözkonusuydu. Son 10 yıla bakarak yüzde 61 kazada ölümlerde azalma oldu. Kaza sayısından yüzde 37 azalma oldu. Bu bizim açımızdan aldığımız tedbirlerin karşılığını görevildiğimiz bir süreç.

Yüz binde 13 idi 2010'da Türkiye'deki kazalarda her yüz bin kişi başına ölüm oranı. Şu anda yüz binde 6.2. Yarısından daha aşağıya düşmüşüz. Yolların, arabaların standardı, havalimanları... Bütün bunlar eşgüdüm içerisinde... 5362 ile kapatmışız geçen yılı. Minimum 2 binin üzerindeki insanın ölmediğini düşünün 2017'den itibaren. 2022 yılında 99 yaya ölümümüz olmuş. Maalesef 47'si yaya geçitlerinin dışından geçmeye çalışan yayalarımızın hataları... Neredeyse yüzde 50'si. Sadece 5 tanesi sürücü kusurundan kaynaklanmış. Daha fazla trafik olmasına rağmen ölüm sayısı yüzde 61 azalmış oldu.

OTOYOLLARDA HIZ SINIRI ARTIYOR

Sayın Cumhurbaşkanımıza arzettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Standardımız karayollarının standardıdır. 1 Temmuz itibari ile böyle bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Onlar da standartları ilgili yollarda karşılayabileceklerini söylediler. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. 120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara - Niğde otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede. Diğerlerinde de 10 km'yi kullanıyoruz bunların da ayrıca kendilerine ait 10 km opsiyonları var. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar otoyolda kullanma imkanına sahip olacak. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak.

Bölünmüş yollarda da ayrı bir şey getiriyoruz. Giresun'dan girdiniz, Ordu'ya çıktınız. Bütünleştirmeyi, sürücünün kafasını karıştırmayacak, şurada ne kadardı, tabelaya bakayım... Standardizasyonu da önümüzdeki günlerde sağlayacağız.