Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'nda, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine katılan Soylu açıklamalarda bulunarak; "Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verdi. Nasıl İdlib'de milyon insana ev yapılıyorsa, şimdi yeni bir adıma daha başlıyoruz. Celabrus, Azez, El-Bab, Resulayn, Tel Abyad'da Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye evler yapılacak. Bunu hem uluslararası hem de kendi hayır kuruluşlarımızla yapacağız. Yine AFAD koordinasyonunda yapılacak." demişti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, briket evlerin kaynağını açıkladı.

"İDLİB'DE 60 BİN EV TESLİM ETTİK"

Sınırda güvenliğini sağladığımız 6 milyon insan var. Biz bunların sadece güvenliğini sağlamıyoruz. Geçen gün İdlib'de 60 bin ev teslim ettik. 10 bin ev yapılıyor ve bu rakam 100 bin seviyesine çıkacak. Onlar burada iftira atmakla karıştıyorlar buraları. Bu işler için insanlık lazım, vicdan lazım. 57 bin ev tamamlandı ve bunların hepsi bağış. İnsanlık biraz maliyetli bunlar maliyete katlanmayacak cinstenlerdir.

1 MİLYON SURİYELİ GÖNDERME PROJESİ

Biz şuanda Ukrayna'ya, Lübnan'a, Filistin'e, Yemen'e, Bangladeş'e insani yardım gönderiyoruz. İnsani yardım konusunda biz birinci sıradayız. İdlib'de yaptığımız briket evlerin hepsi bağış.Sayın Ertuğrul Özkök bu milletin cebinden çıkmıyor bu paralar. Televizyona çıkarak bunları söylemek doğru değil. İdeolojik olarak farklı olabiliriz ama insanlığı ezip geçmeyelim. Dünyanın birçok noktasına iyilik trenini gönderiyoruz. İdlib'te yaklaşık 100 bin briket ev yapıp bu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Biz burada tetikleme de yaptık. Orada başka yerlerden de gelinip yapılmaya başlandı. Projeler finansman dahil her şey hazırlandı ve bitti. 40,60 ve 80 metrekare bu evlerin finansmanı tamamen Uluslararası Yardım Kuruluşu'ndan çıkıyor. 1 milyon insan için 250 bin ev planlanıyor. Cumhurbaşkanımız bunun projesini kamuoyu ile paylaşacak.

PROJELER HAZIRLANDI

Türkiye'de geçici koruma statüsünde olan Suriyeliler İdlib dışındaki yere gelecek. Projeler ayarlandı. Projelerde okullar, spor salonları, AVM olacak. Biz gönüllü, onurlu ve güvenli dönüşü sağlamalıyız. Huzuru sağlıyor muyuz evet, güvenli dönüş başladı mı? Başladı. Suriye'nin kuzeyi organize sanayi bölgeleri faaliyetleri için projeler başladı. 1300 üzerinde işletme var. Buralarda hastaneler yapılacak ve bunlar bağışlar ile yapılacak. Bunlar Türkiye düşmanlığı yapmak ile olmuyor. 750 bin Suriyeli çocuk Türkiye'de doğdu. Eğer Türkiye'de olmasalardı doğmayacaklardı. Türkiye dünyaya insanlık dersi vermiştir.

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