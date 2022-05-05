Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ve Malezya Kralı, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor! Peş peşe görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi 3. günde de devam ediyor. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 milyon Suriyeli'nin dönüşümü için yeni proje Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde, 1 milyon Suriyeli'nin ülkelerine geri dönüşü için yeni bir proje hazırlığında olduklarını duyurdu.

Liderlerle tek tek görüştü: Erdoğan'dan bayram diplomasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.