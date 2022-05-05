Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin doğum sırasında gerçekleşen anne ve bebek kaybı oranını en alt düzeylere indiren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu başarıda ebelerimize çok şey borçluyuz. 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: Doğum sırasında gerçekleşen anne ve bebek kaybı oranını en alt düzeylere indiren bir ülke olarak, bu başarıda ebelerimize çok şey borçluyuz. Annelere hamilelik sürecinde, doğumda yardım eden ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun."

Son dakika! Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: Sonuç çok yakın! Sağlık Bakanı Koca son dakika sağlık çalışanları ile ilgili yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Koca, bayramda 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını belirterek; "Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" dedi.

Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına gece yarısı sürprizi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hastaların bayramını kutladı.