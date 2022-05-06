Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ikinci deniz dolgusuyla inşa edilen pisti olan Rize-Artvin Havalimanı’nın 14 Mayıs’taki açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılım sağlayacak. Rize’ye 34 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesindeki havalimanı Artvin’e 125 kilometre uzaklıkta. Piste ilk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak. İki Cumhurbaşkanını taşıyan uçak piste iniş yaptıktan sonra törenle Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından davetliler onuruna yemek verilecek.

İLK İNİŞİ ERDOĞAN VE ALİYEV YAPACAK

Yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan havalimanında çay yaprağı şeklinde giriş takı ile çay bardağı şeklinde hava trafik kontrol kulesi ile yöresel mimari yansıtılacak. Havalimanı içerisinde Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açmıştı: Baraj, ilk kez yüzde 100 doldu Kars’ta kış ve baharla birlikte etkili olan yağışlarla barajlarda genel doluluk oranı yüzde 100’ü buldu.