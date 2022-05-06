Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2020- 2021 yılı kırmızı et ve çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2020 yılında 1 milyon 785 bin 952 ton olan kırmızı et üretimi, 2021 yılında yüzde 9,3 artarak, 1 milyon 952 bin 38 ton oldu.

Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim verileri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2012 yılında 1 milyon 67 bin 553 ton iken 2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 tona ulaştığı açıklandı.

YÜZDE 74'Ü SIĞIR ETİ

2021 yılı için 1 milyon 952 bin 38 ton olan toplam kırmızı et üretiminin yüzde 74,8'ini sığır eti, yüzde 19,8'ini koyun eti, yüzde 4,8'ini keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.

Ömür Gedik’ten et zammına dikkat çeken yorum: Kırmızı et daha da pahalılansın Yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, kırmızı ete gelen zamlarla ilgili yaptığı yorum çok konuşuldu. Gedik sosyal medya hesabından “Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun” paylaşımında bulundu. Bu ifadelerin ardından Gedik, sosyal medyada gündem oldu.

Kırmızı et alerjisine dikkat Bildiğimiz alerji çeşitlerine bir de “et alerjisi” eklendi.

Hamsi kırmızı etle yarışıyor: Fiyatı 40 lira Karadeniz açıklarında az miktarda avlanılan hamsinin kilogramı 40 liraya kadar yükseldi.