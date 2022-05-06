Türkiye Gazetesi

Yasa dışı göçmenlere yönelik operasyonla Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul’da da hız kesmeden devam ediyor. Yapılan sıkı denetimlerde İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı. Ay başından bu yana İstanbul'da yakalanan göçmenlerin sayısı 2 bin 117 oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde ülkeye illegal yollardan gelen kişilere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Kent genelinde dün ve bugün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde 327’si Afganistan kökenli, 128’i Suriye uyruklu, 104’ü Pakistan ve 167 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 726 düzensiz göçmen yakalandı.

AY BAŞINDAN BU YANA 2 BİN 117 GÖÇMEN YAKALANDI

Güvenlik kuvvetlerinin düzensiz göçmenlere yönelik sıkı denetimlerinde mayıs ayı başından bu yana geçen 6 günlük sürede 983’ü Afganistan, 321’i Suriye, 401’i Pakistan ve 412’si diğer ülkelerden olmak üzere yakalanan toplam mülteci sayısı 2 bin 117’e ulaşmış oldu.

GERİ GÖNDERİLENLERİN SAYISI 8 BİN 251 OLDU

Mülteci konumunun dışındaki düzensiz göçmenlere yönelik artan denetimlerde sene başından bu yana İstanbul ve çevre ilçelerde yakalanarak ülkelerine geri gönderilen kişi sayısının 8 bin 251’e ulaştığı öğrenildi.

İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı Türkiye'ye kaçak gelen göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da bugün 449 göçmen daha yakalandı. Böylelikle pazar gününden bu yana gözaltına alınanların sayısı 1.391 oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan göçmen sayısı açıklaması İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin son verileri paylaştı. 1 milyon 417 bin 997 kişinin ikamet izni ile Türkiye'de bulunduğunu belirten Çataklı, 2017 yılından bu yana kayıt altındaki Suriyeli sayısının da hemen hemen aynı olduğunu belirtti.