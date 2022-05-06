Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak. Derbi hazırlıklarını sürdüren ekibe bugün kötü bir haber geldi. Kulüp, maç öncesi iki önemli oyuncusu kaybetti. 25 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae ile 17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler sakatlandı.

KIM ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae'nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verildi. Oyuncumuzun kesin durumu konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacak" denildi.

ARDA'NIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Arda için ise şu ifadelere yer verildi: Genç oyuncumuz Arda Güler'in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik çekilen MR'ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları belirlendi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Barcelona Arda Güler'den vazgeçti, ibre Borussia Dortmund'a döndü Arda Güler için bugünde kadar resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalan tek kulüp konumundaki Borussia Dortmund, Barcelona'yla giriştiği transfer yarışında öne geçti... Almanlar'ın resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.