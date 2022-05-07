Türkiye Gazetesi

Son aylarda resmî rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıya kalındığını belirten Çataklı, şunları kaydetti: Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital altyapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmî verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor. Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka bir şey değildir. Türkiye’de bulunan 5 milyon 500 bin yabancının tamamı sığınmacı değildir. Suriye iç savaşı nedeniyle ülkemize sığınmış olan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 762 bin 686’dır. Bu sayının 122 bini iki yıldır pasif kayıttır. Yani Türkiye’de bulunduklarına ilişkin hiçbir işaret yoktur.

Altun'dan 'göçmen politikası' açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'göçmen politikası'na ilişkin açıklama geldi. Altun, göç konusunun yakından takip edildiğini, herhangi bir düzensizliğe asla izin verilmediğini belirtti.

İstanbul'da iki günde 726 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı göçmenlere yönelik tartışmalar hem siyaset hem de kamuoyunda sürüyor. Emniyet birimleri ise bu konuda durmaksızın çalışıyor. Hemen hemen her gün çok sayıda kaçak, yakalanıp ülkesine gönderiliyor.