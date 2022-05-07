Türkiye Gazetesi

Kozan-Adana Karayolu'nda Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri araç ile Kayseri istikametinden Kadirli istikametine seyir halinde olan Mustafa Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Askeri araç devrilirken, otomobil refüje çıktı.

YARALI ASKER KURTARILAMADI

Kazada Osmaniye Düziçi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ile Malatya nüfusuna kayıtlı Asteğmen Burak Şahin şehit oldu, yaralı askerler Muharrem Efendi Dündar, Fuat Bolat ve İsmail Akcin Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak bugün şehit düştü.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kozan Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü M.Ç., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü M.Ç. kaza ile ilgili basın mensuplarına, "Çok üzgünüm" dedi.

24 yaşındaki Uzman çavuş 2 aydır tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Tekirdağ'da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Uğur Alperen, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 askerin şehit olduğu kazada şoför tutuklandı Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.

İki askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan şahıs: 'Çok üzgünüm' Adana’nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi. Sürücü, "Çok üzgünüm" dedi.

Adana'da kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan 2 asker son yolculuklarına uğurlanıyor.

Şehit ateşi Osmaniye’ye düştü Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.