Türkiye Gazetesi

2 Mart-12 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan 4175 personel alımı mülakat sınavının sonuçları Bakan Yanık'ın açıklaması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Bakan Yanık yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın sözleşmeli personel alımı için gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavın sonuçları internet sitemizde yayınlandı. Sınavda başarılı olan tüm yeni çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hep birlikte 85 milyona hizmet götüreceğiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz." dedi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda ise: "06.01.2022 tarihinde duyurulan 4175 pozisyon için 02.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Personel alımı sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları kariyer kapısı üzerinden görülebilecek olup ayrıca adaylara e-posta yoluyla sonuç bilgisi gönderilecektir. Tercihler için ayrıca duyuru yapılacaktır." denildi. ASDEP personel alımının sınav sonuçları e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer üzerinden sorgulanacak.

ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILDI?

Yayımlanan duyuruda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

• "Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP),

• Sosyal Çalışmacı (4/B),

• Psikolog (4/B) ,

• Fizyoterapist (4/B) ,

• Çocuk Gelişimcisi (4/B) ,

• Diyetisyen (4/B),

• Öğretmen (4/B),

• Avukat (4/B),

• Hemşire (4/B),

• Diğer Sağlık Personeli,

• Büro Personeli,

• Yurt Yönetim Personeli (4/B)."

Bakan Selçuk: ASDEP ile 5,2 milyon vatandaşa ulaştık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekiplerinin 2017 yılından bu yana 5,2 milyon vatandaşla görüştüklerini, 2 bin 612 personel ile 2,6 milyon haneyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Taşeron düzenlemesi ASDEP’liyi de kapsadı Vatandaşa sosyal, psikolojik destek verip rehberlik yapan 3 bin personelin ‘kadroya alınmayacağız’ endişesi yeni müjde ile son buldu.

Taşeron düzenlemesinden ASDEP personeli de faydalanacak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 3 bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlisi de taşeron işçilere kamuda sürekli işçi kadrosu verilmesine yönelik düzenlemeden faydalanabilecek.