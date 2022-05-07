Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da 18'incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında gerçekleştirilen temsili göç yürüyüşünün ardından Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrettiği değerlerin başında hikmet, sohbet ve ahlak geldiğini vurgulayan Çelik, "İçimizde fitne çıkarmaya, kaos üretmeye, milletimizin bünyesini zayıflatmaya çalışanlara karşı işte hep beraber buradayız" dedi.

"HER TÜRLÜ FİTNEYE KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ"

Kışlaktan yaylağa geçişi sembolize eden yürüyüşün ardından toyu kurduklarını söyleyen Çelik, "Atalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin, yaz geldiği zaman kışlaktan yaylağa geçmesi gibi bu büyük yürüyüşü birlik, dirlik içinde gerçekleştirmesi gibi milletimizin 1453'ten 1923'e, 1923'ten 2023'e, 2023'ten 2053'e ayağa kalkışının sembolü ve duası olsun inşallah." diye konuştu.

Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrettiği değerlerin başında hikmet, sohbet ve ahlak geldiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"İşte hikmet bu yürüyüştedir, sohbet bu çadırdadır, ahlak buradaki kardeşlerimizin kendi hayatlarında tecessüm etmiştir. Her türlü fitneye, nefret siyasetine, gerilim siyasetine karşı dimdik ayakta olduğumuzu, bundan sonra da dimdik ayakta olacağımızı bir kere daha ilan ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren ahirete göçmüş bütün devlet başkanlarımıza rahmet ve minnet duygularımızı iletiyoruz.

"ALLAH DEVLETİMİZE HİZMET EDEN HERKESE GÜÇ NASİP ETSİN"

Bu ülkeye hizmeti geçmiş herkese saygılarımızı iletiyoruz. Devletimizin şimdiki başkanı, devlet başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Allah güç ve kuvvet versin. Allah devletimize hizmet eden herkese bugün ve bundan sonrasında bu kuvveti nasip etsin. Hepimiz kardeşçe, birlik, dirlik içerisinde etrafımızdaki bu yakıcı gelişmelere karşı bünyemizi kuvvetli tutmanın iradesini burada bir kere daha ortaya koyuyoruz. İçimizde fitne çıkarmaya, kaos üretmeye, milletimizin bünyesini zayıflatmaya çalışanlara karşı işte hep beraber buradayız."

Çelik, birlik ve dirlik mesajını temsili göç yürüyüşünün ardından verdiklerini belirterek "Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun, milletimiz de devletimiz var olsun. Cumhur İttifakı olarak Allah devletimize zeval vermesin, milletimiz var olsun." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen'in ve vatandaşların da katıldığı programda, konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En büyük kötülük nefret siyasetidir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır" paylaşımında bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkenvekili Özel''in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine sert çıktı. Özel " Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur" dedi.