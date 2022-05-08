Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever sınırın sıfır noktasında incelemelerini ve denetlemelerine devam ediyor. Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar, Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na da gitti. İncelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde buluşan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

“MİLLETİMİN ADINA ALKIŞLIYORUM”

Telefon konuşmasın hudut kartallarına seslene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar’ın huduttaki denetlemelerinin önemine işaret etti. Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.

Bakan Akar: Şimdiye kadar 73 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da hudut sınırında önemli açıklamalarda bulundu. 73 teröristin öldürüldüğünü söyleyen Bakan Akar, nöbet tutan Mehmetçik'in annesini arayarak anneler gününü kutladı.