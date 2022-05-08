Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs Covid-19 Tablosu'nu açıkladı. Buna göre so 24 saatte bin 480 vaka tespit edildi. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Bir günde toplam 98 bin 758 test yapılırken iyileşen hasta sayısı bin 526 olarak kaydedildi.

147 MİLYON DOZ AŞI

Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,45'e çıktı. Birinci doz ortalaması yüzde 93,16 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını vurduran vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 542 bin 401’e yükseldi.

OSMANİYE AŞIDA BİRİNCİ

Yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

ŞANLIURFA SONUNCU

Yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Covid-19 testi pozitif çıktı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Covid-19’a yakalandığı açıklandı.

Pekin'de Covid-19 tedbirleri: Okullar kapatıldı, merasimler yasaklandı Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs önlemleri geri geldi. Okullar kapatıldı, merasimler yasaklandı. Karantinadan korkan halk ise stokçuluğa yönelerek market raflarını boşalttı.