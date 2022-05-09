Türkiye Gazetesi

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın yanı sıra ülkelerin yalan haber konusundaki tedbirlerini ele alan bir rapor hazırladı. Yaklaşık 30 ülkede bir şekilde yalan haberlere yönelik bir müdahale yer alıyor. Hollanda, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerin bir kısmı yalan habere herhangi bir özel düzenleme getirmezken bir kısmı (Fransa, Rusya, Çin) yalan haberi yeni bir suç türü kapsamında ele alıyor. Diğer bir kısmı ise (Almanya, İsrail) meseleyi iftira, hakaret gibi diğer suçlar ekseninde değerlendiriyor.

ALMANYA'DA SÜRE 24 SAAT

Almanya’da sosyal medya şirketlerinin yasa dışı olan içeriklerini şikâyet gelmesinin üzerinden en geç 24 saat sonra kaldırması gerekiyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 50 milyon avroya varan cezalar uygulanabiliyor. Yalan haber bir siyasetçiye karşı işlenmişse 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Almanya’da Sosyal Ağların Düzenlenmesi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ilk 6 ayda Facebook, gelen şikâyete tabi içeriklerin yüzde 21,2’sini, YouTube yüzde 27,1’ini, Google yüzde 46,1’ini, Twitter ise yüzde 10,8’ini kaldırdı.

45 BİN EURO CEZA

Fransa’da ise yalan haberlerin yayımlanması, dağıtılması ya da yeniden üretilmesi 45 bin avroluk bir tutar ile cezalandırılıyor. Yalan haber, hakaret ve benzeri içeriklerin seçimlerin sonuçlarına etki etmeleri durumunda bu türden içerikleri paylaşanlar hakkında 1 yıl hapis ve 15 bin avroya kadar para cezası uygulanabiliyor.

Yalan habere hapis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından çalışmalarına başlanan dezenformasyon yasasında son rötuşlar yapılıyor.

Erdoğan'dan sosyal medya mesajı: Yalan haberler milli güvenliği tehdit ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesaj gönderdiği "Türk Konseyi Medya Forumu"nda sosyal medyaya dair önemli açıklamalar yapıp, söz konusu mecraların denetimin olmaması sebebiyle, toplumsal barışın ve devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma geldiğini söyledi.