Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kral Selman'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Söz konusu görüşmede iki ülke arası ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

GÖRÜŞMEDE BÖLGESEL KONULAR DA ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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