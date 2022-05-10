Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Sınır güvenliği stratejisi dâhilinde duvar, tel çit, kafes tel, hendekler ve sınır aydınlatılmasıyla alınan tedbirlerin yanı sıra sınır hattında kullanılan son teknoloji elektro-optik kulelerin sayısı yükseltildi.

ASELSAN’ın yerli imkânlarla geliştirdiği elektro-optik kuleler ile sınır hattı termal kamera, radar, lazerli mesafe bulucu, gündüz ve gece algılayıcılarla kontrol ediliyor. Iğdır’da 41, Ağrı’da 59, Van’da 103, Hakkâri’de 27 olmak üzere bugüne kadar toplam 230 elektro-optik kule konuşlandırıldı. Ayrıca, doğu ve güney doğu sınırlarımız boyunca 82 zırhlı araç ise sürekli devriye atıyor. Öte yandan, en uzun kara sınırına sahip olduğumuz Suriye hududuna yerleştirilen termal kameraların sayısı da 284’ü buldu.

İran sınırındaki duvar çalışmasına kış arası verildi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran sınırına inşa edilen 64 kilometrelik beton duvarın yapımını hava şartlarından dolayı sonlandırdıklarını belirterek “Baharla birlikte 295 kilometrelik sınırımızın tamamında çalışma yapılacaktır” dedi.

Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor: 27 kilometrelik duvar örüldü Van’ın İran sınırında 27 kilometrelik örüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van'ın İran sınırında örülmeye başlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının yaklaşık 27 kilometresi tamamlandı.