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Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
10.05.2022 - 07:50 | Son Güncelleme: 10.05.2022 - 07:51
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY üyesi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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