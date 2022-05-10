Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yerli e-Pasaport, Yeni e-Mavi Kart ve Yeni e-Sürücü Belgesi Tanıtımı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

149 bin 260 asayiş olayını aydınlattık. Asayiş olaylarında 4 bin 126'sı cinayet olayı. Sistemlerinize ne kadar hakim olursanız sivil ve güvenlik sahasında faydasını görüyorsunuz. İzmir'de bir deprem oldu. Bölgede kaç kişinin yaşadığını çerçeveleyerek, orada kaç daire olduğunu, orada iş yeri olup olmadığını, ailelerin kaç kişi yaşadığını, odalarının nerede ve nasıl olduğunu... Ekiplere anında iletebilecek, o planlama üzerinden arama kurtarmayı gerçekleştirebileceği bir süreci rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz.

TEKNİK SEVİYE ÖNEMLİ İHRAÇ GÜÇLERİNDEN BİRİSİ

Dünyada birçok ülkeye yol ve yön gösteriyoruz. Burada geldiğimiz gelişmişlik seviyesi, oluşturduğumuz kapasite, elde ettiğimiz teknik seviye Türkiye'nin en önemli ihraç güçlerinden birisi olacaktır. Biyometrik verilerimizi biz başka ülkelerin yazılımları ile yapıyor idik. Şimdi artık Türkiye, nüfusta, göçte, Emniyet ve Jandarma'da yerli ve milli yazılımlarla yapıyor. Kafa kağıdından yeni nesil çipli kimlik kartlarına geldik. Bankaya, tapuya, notere gidiyorsanız toplam 2 bin 87 kuruma hizmet verilmektedir, güvenlik de aynı şekilde sağlanmaktadır.

SOYLU 3 YENİ PROJEYİ DUYURDU

3 yeni projeye de kısaca temas etmek isterim. E-Pasaport olarak tabir edilen yeni nesil çipli pasaportlar, aslında bizim AB'ye ve vize serbestisine girişle ilgili imzaladığımız temel şartlardan birini içeren güvenli pasaportu içeren çerçevede üretiliyordu. 2018'den itibaren Türkiye bu pasaportları kullanıyor. Bu pasaportları da Avrupa'daki bir firmadan, 18 ülke bizim gibi alıyor. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip tedarik krizi var. Sözkonusu firma tedarikleri karşılamada sıkıntı yaşadı. Biz vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmamak için çaba gösterdik. Avrupa'da bir çok ülke eski pasaportlarına geri döndü, süresi bitmiş pasaportlarına devam etti. Biz de sıkıntılar yaşadık ama bunu vatandaşımıza hissettirmemeye çalıştık. Dün sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, yeni yerli e-pasaport çalışmalarına başladık, seri üretim için de son aşamadayız.

YERLİ E-PASAPORT

Aynı zamanda göç kartlarını da üretiyoruz. İkamet belgelerini de üretiyoruz. İnşallah Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz, dünyanın en güvenlikli pasaportunu kullanacağız. Temassız çipe ve birçok yenilik ögesine sahiptir. Tasarımı özgün bir tasarımdır. Her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait görseller, şehre özel bitki görseli yer alacak. Daha önce 5 yıl olan yeşil pasaporttaki geçerlilik süresi yeni e-pasaportta 10 yıla çıkıyor. Çipli olan pasaportta Kız Kulesi var. İkinci sayfasında pasaportumuzun özellikleri gözükmektedir. Değişken mikro yazılar vardır. Kendine ait özel çizgileri bu pasaportun vardır. Resim koruma için özel boyası sözkonusudur. İnşallah yetiştirebilirse resimler de renkli olacak.

Pasaportumuzu kendimizi üretmemiz daha öncelikli. 14. ve 15. sayfada Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Çorum - Hattuşaş, Ayasofya Camisi tam 20 ve 21.'nci sayfalarda, Mevlana Türbesi, Çamlıca Camisi, Çifte Minareli Medrese - Erzurum, İshak Paşa Sarayı - Ağrı, Amasya evleri, Diyarbakır'da surlar ve Hevsel bahçeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve en nihayetinde de TBMM yer alıyor. Burada büyük özen gösterilerek hazırlanmış çok güçlü bir pasaport.

YENİ NESİ SÜRÜCÜ BELGESİ

2016'dan itibaren yeni nesil sürücü belgesi vermeye başlamıştık. Dünyadaki yeni teknolojilere uyarlanması zorunluluk haline geldi. Temassız çip kullanılarak, güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştır. E-pasaportta olduğu gibi yeni nesil e-sürücü belgelerinde de Türkiye yerine ilk kez Turkey ifadesi kullanılacaktır. Ehliyetlerimiz uluslararası dolaşıma açıktır, ehliyetimize kimlik ekleme kabiliyetine sahip olacağız. Herkes ehliyetini hemen değiştirmek zorunda mı? Hayır. Ehliyet süresi bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye'nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak. Bir kişinin 2 ayrı resmi olacak ehliyetler üzerinde...

E-MAVİ KART

Diğer projemiz de bilindiği gibi mavi kartımız var. E-mavi karta dönüştüreğiz. Almanya'da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın kullandığı mavi kartı daha güvenli hale getirmek istedik. Kağıt ürün olarak eski usülle düzenlenmektedir halen. Biyometrik verileri barındıran, daha güvenli yeni e-mavi kart hazırlanıyor.

GÖÇMENLERE VATANDAŞLIK VERİLMESİ

Göçmenler üzerinden yürütülen tahrik kampanyasında öne çıkan göçmenlerin vatandaş yapılmak istenmesi iddiasıdır. Yalan, uydurma, yazdıkları senaryo da deli saçmasıdır. Vatandaşlık verme yetkisi göç idaresinde değil. İşi kimin yaptığını, süreci bilmiyorlar. Nüfus müdürlüğümüze yılda 25 milyon insan girer. Dönem dönem devletin bilgileri çalındı gibi gerçekten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir anlayışın paylaşılması, bilmeden yapılan bir şeyse devletin itibarını altüst etmek için yapıldığı değerlendirilir. Gündemde kalabilmek, deli zırvalarını paylaşabilmek için yapılan açıklamalar kamu kurumlarımız tarafından cevaplanmaktadır.

Soylu'nun yardımcısından Özdağ'a zehir zemberek sözler İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözleri dolayısıyla Ümit Özdağ'a sert tepki göstererek, "Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız" açıklamasını yaptı.