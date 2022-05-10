Türkiye Gazetesi

Araştırma temelli danışmanlık, interaktif eğitim ve dijital medyayı merkezine koyan MOV BRANDING Ocak 2022 tarihi itibari ile faaliyetlerine başladı. Şirket kurucularının arasında akademisyen ve uzun yıllardır reklam sektöründe yer alan profesyonellerinin olduğu yapı, aslında büyük bir network havuzunun da sahipliğini taşıyor. Kurucularının aynı zamanda şirket paydaşı olduğu kurumda, doğru şirkete doğru danışmanı ya da eğitim paketini sunarak, şirketlerin ya da bireylerin markalaşma sürecinde onlara yol gösteren kılavuz olmayı hedefliyor.

'MARKANIZIN EKSİKLERİ TESPİT EDİLEREK HİZMET VERİLİYOR'

Amaçlarının en başında Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ ve OBİ şirketlerinin markalaşması, bu şirketlerin yurt dışına açılması konusunda destek vermek ve ülkesine katma değer sağlamak olduğunu aktaran kurucular, markalaşmanın önemine dikkat çekerek, “Bizler sadece bireylere değil, kendi alanında uzman olan kadrolara ya da firmalara, onların ihtiyaçlarını tespit ederek hizmet veren bir oluşumuz. Bu yüzden MOV BRANDING'in büyümesi, hizmet verdiği şirketlerin pazarda ne kadar söz sahibi olduğu ile doğru orantılı olacaktır” şeklinde belirtmişlerdir.

ÖZEL MARKA VE PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

Merkezi İstanbul'da olan MOV BRANDING olarak yakın zamanda Londra'da da ofis açmayı planladıklarını aktaran yöneticiler verdikleri hizmetlerle ilgili şu açıklamalarda bulundular:

“Hizmet alanlarımızda yer alan diğer faaliyet alanları ise, interaktif eğitimler ve dijital medya yönetimidir. Bu konuda eğitim bizim için oldukça önemli. KOBİ'lerin ve bireylerin danışmanlık hizmeti dışında kendini geliştirmesi için marka ve pazarlama konuları özelinde özel eğitim paketlerimiz var. Hazırlanan eğitimlerle ilgili detaylar ayrıntılı olarak web sitesi adresimizde de belirtiliyor.”

'SOSYAL MEDYA İÇİN DESTEK'

“Markalaşmanın önemli konulardan biri olan, yönetilmesi basit gibi gözüken ancak yapılan basit bir hatanın bile kuruma tahmin edilemeyecek zararlar verebileceği sosyal medyanın doğru şekilde yönetilmesi günümüzün dijital çağında vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Günümüzde dijital medyanın markalaşma süreçlerine ne kadar etkisi olduğu ortadayken MOV BRANDING tüm bu alanlarda iddialı kadroları ve işbirlikleri ile çözümler üretmektedir.”