Türkiye Gazetesi

THY'nin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, bazı ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm koronavirüs kısıtlamalarının kaldırıldığı şu ifadelerle duyuruldu:

"Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."

THY Genel Müdürü Ekşi'den maske açıklaması: Memnun oluruz Bilim Kurulu Covid 19 kısıtlamaları ile ilgili toplanacak. Maskelerin kalkacağına dair iddiaların olmasının ardından; THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisi ve havalimanlarında maske zorunluluğunun kaldırılmasından memnun olacaklarını söyledi.

ABD’den, Türkiye’ye yapılacak uçuşlarda Covid-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlarına izin verilmeyecek Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, önümüzdeki hafta Türkiye’ye gerçekleştirilecek uçuşlarla ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlarına izin verilemeyeceği belirtildi.