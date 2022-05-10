Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle çıkıştı. Soylu, kendisine "günaydın" diyerek göndermede bulunan Kılıçdaroğlu'na PYD üzerinden hatırlatma yaparak sert tepki gösterdi.

"SİZİN DEDİKLERİNİZİ YAZSAK MAKİNA YANAR"

İçişleri Bakanı Soylu paylaşımında, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Asıl sana ‘Günaydın’. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” ifadelerine yer verdi.

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