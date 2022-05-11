Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
208 İŞ MÜFETTİŞİNİN ATAMASI YAPILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.
Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Erdoğan imzaladı! Çok sayıda bakanlıkta atama ve görevden alma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre birçok kurum ve kuruluşa atama gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine ise Azize Sibel Gönül atandı.