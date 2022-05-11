Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi MSB:"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.