Türkiye Gazetesi

Gazetecilere 'sığınmacı' polemiğiyle ilgili açıklama yapan Ömer Çelik, şunları söyledi:

Sığınmacılar, sınırımızdan 30 km boyunca güvenli bölge oluşturulsaydı ne Türkiye’ye geleceklerdi ne Batı’ya gitmek isteyeceklerdi. Obama yönetimi zamanında bunu istemedi. Bu insanlar ölümden kaçarak Türkiye’ye geldi. Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: MAŞA ARIYORSA AYNAYA BAKMALIDIR

Sayın Kılıçdaroğlu rekabet siyaseti değil husumet siyaseti anlayışı görüyor. Enteresan olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisini Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan çok Esad yönetimi ile empati kurar şeklinde konumlandırmasıdır. Grup konuşmasında çok ilginç ve çok üzücü şeyler söyledi.

Grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız için Orta Doğu’da emperyalistlerin maşasısın diyor. Bu ifadeyi aynen iade ediyoruz AK Parti olarak, şiddetle kınıyoruz. Birisi eğer maşa arıyorsa bakması gereken yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı ile empati kurmak yerine Esad rejimi ile kim empati kuruyorsa maşa odur. CHP’den Hafter’le iş birliği yapmamız gerekir diye açıklama geldi. Buna kim susuyorsa, kendisi maşa arıyorsa aynaya bu şekilde bakmalıdır. Kara vatanımız konusunda ne kadar hassassak hava ve mavi vatanımız konusunda da hassasız.

Türkiye, Azeri kardeşlerimizin mücadelesini desteklerken birileri çıktı 'Türkiye cihatçıları gönderiyor' dedi.

'Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur' diyor. Böyle bir açıklama olabilir mi? Bunun sorumlularından birisi Esad yönetimi, diğeri o botları şişleyen Yunanistan’dır.

Reyhanlı saldırısı ile ilgili bile Cumhurbaşkanımızı suçluyor, böyle bir şey olabilir mi? Demokrasimizi zehirlemek için faaliyet içinde hareket ediyorlar.

Suriye meselesi gayet açıktır. Ne bir dış politika, ne de bir diplomasi biliyorlar. Bilseler 6'lı masada çözerlerdi. Son konuşması Cumhurbaşkanımıza, Kabinemize karşı husumet konuşmasıdır.