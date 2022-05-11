Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişiyi sınırda yakaladı.
Ekipler tarafından yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Bakan Akar: Yunanistan inatla provokatif eylemlerini sürdürüyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin iyi komşuluk, uluslararası ilişkiler ve diyalogdan yana tavrına karşı Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de inatla provokatif eylem ve söylemlerini sürdürdüğünü söyledi.
MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı MSB, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakalandığını ve yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu açıkladı.
MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ/PKK'lı yakalandı MSB, Hudut kartallarımızın, Türkiye'de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığını duyurdu.