Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli üretimi olan yeniden tasarlanana pasaportlar görücüye çıktı. Her sayfasında Türkiye’den manzaraların yer aldığı yeni pasaportlarda Ayasofya Camii’nin bulunması Yunan basınında rahatsızlığa neden oldu.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MEYDAN OKUMASI”

Yeni tasarımında Ayasofya’nın yer aldığı fotoğrafların bulunduğu yeni e-pasaportlar Yunanistan manşetlerine taşındı. Skai televizyonu, gelişmeyi, "Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak" şeklindeki başlıkla okurlarına aktardı.

“ANKARA’DAKİ KARARLIĞINI GÖSTERİYOR

Kathimerini gazetesi de Ayasofya'nın, pasaportlarda cami olarak yer alacağını duyurdu. Haberde, "Türkiye'nin yeni pasaportları Ayasofya'yı bugünkü işleviyle yani cami olarak gösterecek." notuna yer verildi. Pasaportlara ilişkin kararın, Ankara'nın bu konudaki kararlılığını gösterdiğinin altı çizildi. Uluslararası toplumdan gelen tepkilerin Türkiye’nin tutumunu değiştirmediği anımsatıldı.

“TEPKİLER TUTMUNU DEĞİŞTİRMİYOR”

İnternet sitesi newsbeast.gr de "Ayasofya yeni Türk pasaportunda olacak" başlıklı haberinde Ayasofya'nın yanı sıra diğer tarihi yapılara da yer verileceğini yazdı. Aynı haberde, "Türkiye'de yeni pasaportların ağustos ayında çıkarılması bekleniyor. Belgenin sayfalarında iki yıl önce camiye dönüştürülen Ayasofya'nın görüntüsü yer alacak." ifadelerine yer verildi. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin, Atina yönetiminin yanı sıra uluslararası örgütlerin tepkisini çektiği kaydedildi.

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